Dortmund : une offre pour un attaquant parisien ?

Selon la presse allemande et le quotidien L'Equipe, le Borussia Dortmund s'intéresserait en effet à Jean-Kevin Augustin (19 ans). Barré dans la capitale française, le buteur parisien pourrait être tenté par un départ vers le club de la Ruhr qui prépare déjà le possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang l'été prochain. Selon le quotidien sportif français, Tottenham et plusieurs clubs de Ligue 1 seraient également sur le coup. Affaire à suivre...