Man City : Yaya Touré évoque sa discussion avec Guardiola

"Je crois que tout le monde a ses principes et tout le monde sait ce qu'il veut. Quand on veut qu'un joueur fasse le nécessaire, on le dit directement et je crois que c'est ce qui a été fait. On a longuement discuté et on s'est compris, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux retourner avec le groupe", a expliqué le milieu de terrain ivoirien. Pour rappel, Yaya Touré a été écarté durant plusieurs semaines en début de saison.