Nantes : Kita charge Galatasaray et Sigthorsson

Dans les colonnes de L'Équipe, il s'en est pris à Galatasaray et à Kolbeinn Sigthorsson , qui ne l'ont pas prévenu de la fin du prêt de ce dernier. "Je suis en vacances et je n'ai pas d'information. Je viens de l'apprendre, je n'étais pas au courant. Le joueur ne m'a pas prévenu, le club (Galatasaray) non plus", a-t-il pesté. L'international islandais n'a pas disputé le moindre match sous les couleurs du club stambouliote, depuis l'été dernier.