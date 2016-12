Zénith : Witsel sur le point de planter la Juve

Le média italien indique que le Belge est l'objet d'une proposition de 20 millions d'euros du Shanghai SIPG, assortie d'un salaire de 18 millions d'euros par an sur trois saisons. En Novembre, Witsel s'était confié sur son avenir : "Cela fait toujours plaisir d'entendre qu'un club comme la Juve ne me lâche pas. Maintenant, je ne me pose pas la question de savoir si ce sera en janvier ou en juin. Ce sera le cas. Maintenant, je ne sais pas quand", avait-il déclaré.