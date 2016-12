Tottenham, Dele Alli : Pochettino persiste et signe

"Dele Alli vaut plus de 60 millions d'euros. Aujourd'hui, Il montre une qualité, un talent qu'il est difficile de trouver en Europe à vingt ans. Il ne fait aucun doute qu'il est et sera l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre dans les 10, 12 prochaines années. Et l'Angleterre représente l'Europe, et peut-être le monde aussi. La Premier League est la compétition la plus difficile et la meilleure au monde, et si vous êtes l'un des meilleurs en Angleterre, vous êtes l'un des meilleurs en Europe", a estimé l'entraîneur argentin, omettant notamment qu'aucun club anglais n'avait atteint la finale de la Ligue des Champions depuis 2012.Le coach des Spurs est en tout cas ravi de la progression de l'international anglais : "Il s'est beaucoup amélioré dans son comportement, dans son jeu, dans le football. Maintenant, c'est un grand défi pour tous les adversaires d'arrêter Dele Alli. Il a dit qu'il veut avoir du succès ici, il est très heureux ici, et il ne fait aucun doute qu'il veut gagner des titres ici", a-t-il ajouté.