Liverpool s'offre le choc contre les Citizens

Les Reds ont fait la différence dès la 8e minute sur un but de Georginio Wijnaldum . Avec ce quatrième succès consécutif, l'équipe de Jürgen Klopp conserve la deuxième place du classement avec six points de retard sur Chelsea , vainqueur un peu plus tôt de Stoke City ( 4-2 ). Pour leur part, les Citizens de Josep Guardiola sont stoppés dans leur élan et figurent à la troisième position, à quatre unités de Liverpool.