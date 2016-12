Chelsea : van Ginkel a été prêté au PSV (Officiel)

Marco van Ginkel speelt in de tweede seizoenshelft opnieuw voor landskampioen PSV. Welkom terug Marco! https://t.co/f1wy12CCer pic.twitter.com/RJsbu5MoBk — PSV (@PSV) 31 décembre 2016

Le joueur de Chelsea a fait part de sa satisfaction sur le site officiel du club néerlandais : "Je suis content d'avoir choisi ce chemin. Le repos et la physiothérapie ont été nécessaires pour ma blessure et maintenant je suis pleinement en forme et peux jouer au football au plus haut niveau encore. Je suis heureux que le PSV m'ait donné cette chance. La saison dernière, j'ai eu une bonne période ici et j'espère que je peux le faire à nouveau."