Costa, Sanchez, Kanté... L'équipe-type de la mi-saison en Premier League

Sanchez "sauve" les Gunners

Les Blues sont de retour au sommet. Délesté de toutes compétitions européennes après une piètre dixième place la saison dernière, Chelsea est aujourd'hui l'équipe à battre. Passé un mois de septembre plus difficile avec deux défaites contre des concurrents directs (Liverpool, Arsenal), le club londonien a enchaîné treize victoires de rang et occupe la première place avec six points d'avance sur Liverpool. Au sein du 3-4-3 d' Antonio Conte , le champion 2015 place cinq joueurs dans notre équipe-type à mi-parcours.Dernier rempart de la meilleure défense du championnat (12 buts),est en tête au nombre de clean sheets (11). De retour à Stamford Bridge après un passage en demi-teinte au PSG fait partie des éléments indispensables au même titre que le milieu de terrain français, sur la lancée de sa saison flamboyante avec Leicester. Pour(9 buts), c'est au contraire une résurrection après un dernier exercice délicat. Pour l'attaquant espagnol, meilleur buteur avec 14 buts, c'est aussi un retour au premier plan après une saison 2015-2016 en demi-teinte.Avec trois représentants, Liverpool n'est pas en reste. Deux de nos trois milieux de terrain ont fait des merveilles sur les bords de la Mersey.a marqué 7 buts et offert 7 passes décisives. Autre international anglais en vue,domine le classement du nombre de passes (plus de 1 600). Enfin, le latéral droita livré une première partie de saison de haute volée. Sans sa blessure à la cheville, le Brésilien Philippe Coutinho aurait sûrement figurer dans notre onze.Troisième du classement, Manchester City place deux joueurs avec le polyvalent défenseuret le milieu offensif belge, meilleur passeur avec neuf offrandes. Distancé de la course au titre, Arsenal se contente de la présence de sa star chilienne, 12 buts et 6 passes décisives tout de même. Du coup, Zlatan Ibrahimovic (12 buts) et Sergio Agüero (10 buts) doivent se contenter d'un statut de remplaçant. La concurrence était très rude.Courtois (Chelsea) - Clyne (Liverpool), David Luiz (Chelsea), Kolarov (Man City) - Kanté (Chelsea), Lallana (Liverpool), Henderson (Liverpool), De Bruyne (Man City) - Sanchez (Arsenal), D. Costa (Chelsea), Hazard (Chelsea).De Gea (Man Utd), Azpilicueta (Chelsea), Vertonghen ( Tottenham ), Matic (Chelsea), Mané (Liverpool), Ibrahimovic (Man Utd), Agüero (Man City).