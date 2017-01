Ibrahimovic, Messi, Ronaldo... Le classement des meilleurs buteurs en 2016

a terminé 2016 au sommet. La star du Barça a marqué, entre le 1er janvier et le 31 décembre, 51 buts toutes compétitions confondues (32 en Liga ). Avec ce chiffre impressionnant, "La Pulga" domine d'une courte tête(50). En Ligue 1 et en Premier League , le géant suédois a trouvé à 35 reprises le chemin des filets. La troisième marche du podium est occupée par(48).Avec 42 réalisations, le Ballon d'Or n'occupe que la quatrième place. Il faut dire que le Portugais a manqué plusieurs semaines de compétition suite à sa blessure au genou en finale de l'Euro. L'ancien Mancunien devance de trois longueurs l'artificier polonais, auteur de 27 buts en Bundesliga avec le Bayern Munich . Meilleur buteur de la Ligue 1 à mi-parcours (18),accompagneà la sixième position des canonniers les plus prolifiques (36).Huitième,a déjà trouvé à 13 reprises le chemin des filets avec la Juventus Turin , pour un total de 33 buts en 2016. C'est un de plus que. L'attaquant gabonais, actuel meilleur buteur de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund (16), fait mieux qu'. L'avant-centre de l'Olympique Lyonnais, unique Français du Top 10, a planté 28 de ses 30 réalisations en Ligue 1.1. Lionel Messi ( FC Barcelone ) : 51 buts2. Zlatan Ibrahimovic ( PSG Manchester United ) : 50 buts3. Luis Suarez (FC Barcelone) : 48 buts4. Cristiano Ronaldo ( Real Madrid ) : 42 buts5. Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 39 buts6. Sergio Agüero ( Manchester City ) : 36 buts7. Edinson Cavani (PSG) : 36 buts8. Gonzalo Higuain ( Naples /Juventus Turin) : 33 buts9. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) : 32 butsNB : ce classement ne prend en compte que les buts marqués en club toutes compétitions confondues, hors amical et compétitions non officielles