Man Utd : le conseil de Mourinho à Martial

Après la rencontre, José Mourinho a tenu à recadrer son buteur malgré son but décisif. Une manière sans doute de le rappeler à l'ordre alors que le mercato hivernal est officiellement lancé. "Anthony doit m'écouter moi, et non son agent (...) Tous les jours, je lis dans la presse que Martial va à Séville, qu'il va être prêté, qu'il n'est pas heureux (...) Martial a joué, il a créé, il a marqué. Il s'est battu. Il était très positif. Je sais qu'il a beaucoup de talent", a déclaré le technicien des Red Devils.