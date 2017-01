Turquie : Turan rend hommage aux victimes après l'attentat

Le milieu de terrain du FC Barcelone et capitaine de la sélection turque a rapidement réagi après l'attaque qui a fait au moins 39 morts et plusieurs dizaines de blessés. "Oui, nous sommes dans la souffrance, mais nous resterons unis, ferons front ensemble et ne laisserons pas le terrorisme l'emporter. Mes condoléances à toi, ma Turquie", a écrit le joueur du Barça sur Twitter.