Les plans de Mourinho pour le mercato d'été

Le technicien des Red Devils pourra une nouvelle fois dépenser sans compter en 2017 mais les résultats du club mancunien cette saison seront déterminants pour attirer de nouveaux joueurs. Pour faire franchir un palier à son équipe, le coach portugais aimerait notamment recruter deux joueurs de l'Atlético Madrid, à savoir Antoine Griezmann et Saul Niguez selon les informations du Sunday Times. Une opération qui pourrait coûter près de 170 millions d'euros aux Red Devils.L'international français pourrait former un duo d'enfer avec Zlatan Ibrahimovic en 2017-18. Mais José Mourinho ne compte pas s'arrêter là et souhaiterait également renforcer sa défense. Le joueur de Southampton, José Fonte, plairait beaucoup au manager mancunien. Wayne Rooney Memphis Depay et Bastian Schweinsteiger pourraient quant à eux quitter le club anglais l'été prochain. L'international anglais a d'ailleurs plusieurs touches dans le championnat chinois.