Angleterre : Southgate voit grand pour son pays

"Nous sommes treizièmes au classement mondial et nous ne sommes pas sortis de la phase de poules lors des deux derniers tournois. Il y a des obstacles que nous devons surmonter mais pour moi c'est une belle opportunité et le potentiel est énorme. Je ne crains pas ce qui nous attend parce que je vois ce qu'il est possible de faire. Comment nous y prendre pour être la meilleure équipe du monde ? Il faut faire ce qu'on attend de nous, travailler dur, travailler intelligemment", a déclaré le coach anglais.