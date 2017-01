PSG : il y aura d'autres renforts selon Kluivert

Après Giovani Lo Celso (recruté l'été dernier) et Julian Draxler , les champions de France vont poursuivre sur leur lancée selon le directeur du football du PSG . "On va se renforcer. Je discute beaucoup avec Unai Emery , j'écoute ses souhaits, et si je trouve un joueur adapté, je regarde si le club a le budget pour. Si tout le monde est d'accord, alors je commence les négociations", a expliqué l'ancien international néerlandais.