Payet, un retour envisagé par l'OM

"Je ne ferme la porte à rien. Je pense que Marseille a un nouveau projet qui me semble intéressant." Les récentes déclarations de Dimitri Payet sur son possible retour dans les Bouches-du-Rhône ont mis l'eau à la bouche des dirigeants phocéens. Si l'on en croit le quotidien L'Equipe, l'OM envisagerait de recruter cet hiver le milieu de terrain offensif de West Ham United.Le board marseillais serait disposé à débourser entre 30 et 40 millions d'euros pour l'international français de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2021 avec les Hammers. Cédé en 2015 pour 15 millions d'euros, le Réunionnais ne devrait cependant pas être libéré facilement par la formation anglaise. Slaven Bilic compte sur son meilleur élément pour remonter au classement après une première partie de saison difficile.