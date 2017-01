FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le journal L'Equipe et l'envie de l'Olympique de Marseille de faire revenir Dimitri Payet. Le club phocéen est "à fond" sur le milieu offensif de West Ham United, vendu durant l'été 2015. La direction marseillaise serait prête à offrir entre 30 et 40 millions d'euros.Pour Tuttosport, le départ de Juan Manuel Iturbe vers le Torino est acté. Un temps courtisé par l'Olympique Lyonnais, l'attaquant paraguayen de l'AS Rome doit rejoindre le club du Piémont sous la forme d'un prêt gratuit comprenant une option d'achat de 12,5 millions d'euros.Derrière les Pyrénées, le quotidien As évoque la possibilité pour le Real Madrid de s'offrir les services de Julian Weigl , le milieu de terrain du Borussia Dortmund . Considéré comme le nouveau Sergio Busquets , l'Allemand de 21 ans intéresserait aussi Manchester City et le FC Barcelone Pour terminer, le Daily Mirror fait le point sur l'avenir de Diego Costa. Malgré une offre mirobolante venue de Chine, le canonnier espagnol n'a pas l'intention de quitter Chelsea cet hiver. Le meilleur buteur de la Premier League s'est dit "très heureux" dans la cité londonienne.