Man Utd : Ibrahimovic fracasse ses détracteurs

"Je suis venu et tout le monde pensait que ce ne serait pas possible, mais comme toujours, je leur fais bouffer les c......., a lâché l'attaquant de Manchester United . Cela me donne beaucoup d'énergie, croyez-moi, parce qu'ils sont payés pour parler et moi je suis payé pour jouer avec mes pieds." En 18 rencontres de championnat, le natif de Malmö a déjà trouvé à 12 reprises le chemin des filets.