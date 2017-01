Brésil : Coutinho meilleur joueur devant Neymar !

Avec 32,13 % des voix, le milieu de terrain de Liverpool a créé la surprise en devançant le double tenant du titre Neymar (27,88 %), champion d'Espagne avec le FC Barcelone et champion olympique avec la Seleção. Le Madrilène Casemiro complète le podium (13,35 %). Les défenseurs du PSG Marquinhos et Thiago Silva ont respectivement obtenu 1,80 et 1,67 % des suffrages.