West Ham : Bilic ne veut pas laisser filer Payet à l'OM

"On a déjà répondu à ce genre de questions en début de saison. C'est clair, on ne veut pas le vendre. On veut garder nos meilleurs joueurs et, dans notre situation, on en a besoin", a-t-il déclaré aux journalistes présents. Selon La Provence, le milieu offensif est en contact avec les dirigeants phocéens depuis un mois. L'accord serait quasi total pour son retour. Mais bien qu'il soit désireux de quitter le club londonien pour Marseille , il devrait être difficile pour les dirigeants olympiens de conclure la transaction.