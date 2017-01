Lorient : Jeannot vers le bras de fer ?

L'attaquant dispose d'une proposition du TFC : "Le TFC m'avait déjà contacté l'été dernier mais ça n'avait pas pu se faire. Ils ont de nouveau montré leur intérêt ces dernières semaines. Et, après les six mois que je viens de vivre, j'aspire à partir et rejoindre Toulouse ." Pour autant, Bernard Casoni ne compte pas le laisser partir. Il espère le convaincre dans les prochains jours : "Je suis sous contrat avec Lorient (jusqu'en 2020). Je ne vais pas aller à la guerre, je suis quelqu'un de poli, d'éduqué. Ce n'est pas mon genre de sécher l'entraînement ou de faire la gueule. Je ne suis pas prêt à faire ça. Ce n'est pas moi. Je me rends compte de la chance que j'ai. Mais j'aspire vraiment à aller à Toulouse. C'est une très bonne opportunité pour moi", a-t-il ajouté.