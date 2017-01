Lille : Corchia reste vague sur son avenir

"À vingt-six ans, j'ai déjà une belle carte de visite en Ligue 1 , a-t-il indiqué. On verra en juin. Un nouveau propriétaire doit arriver et ça peut être un très bon challenge pour moi. On discutera et on verra. Mon agent a quelques contacts. Mais rester à Lille est une solution. Je me sens prêt à passer ce cap en allant dans un autre championnat. Quand on est joueur, on a envie de jouer toutes les grandes compétitions. Mais je me sens bien au LOSC et c'est difficile de se projeter déjà sur juin."Depuis le début de sa carrière, le latéral a disputé 225 rencontres dans le championnat français.