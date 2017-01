Atletico Madrid : Griezmann tape du poing sur la table

"Vais-je partir ? Je n'aime pas cette question, ce type de questions sur mon avenir ne me plaît pas. Pourquoi ne demande-t-on pas à des joueurs comme Cristiano, Messi ou Bâle, ce qui se passera pour eux et où ils joueront la saison prochaine ? Je n'aime pas non plus qu'on me pose ces questions moi non plus. Je suis heureux et je prends du plaisir à l'Atletico, ne me demandez plus rien sur mon avenir. Je suis très heureux à l'Atletico, je suis fier de jouer pour ce public, avec ces partenaires, avec cet entraîneur. Je veux essayer de rendre la confiance et l'affection que m'a toujours montrées l'Atletico et son public. Je veux marquer des buts et amuser les gens", a-t-il expliqué au quotidien.