Tottenham : Alli, priorité du Real Madrid pour l'été prochain ?

D'après, il faudrait débourser près de 60 millions d'euros pour obtenir les services de l'international anglais, et le PSG serait également dans la course. Le départ de James Rodriguez , vraisemblablement pour la Premier League , pourrait notamment financer son recrutement. Les bonnes relations entre les dirigeants des deux clubs, qui ont notamment conclu les transferts de Gareth Bale et Luka Modric , pourraient enfin faciliter les négociations.Âgé de vingt ans, le milieu de terrain a notamment inscrit 17 buts en 51 matchs de Premier League, depuis le début de sa carrière.