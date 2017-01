OM : deux renforts dans le staff (Officiel)

L'OM annonce l'arrivée de deux nouveaux membres du staff technique de l'équipe professionnelle



Les portraits 👉🏽 https://t.co/WLl0zdNdD5 pic.twitter.com/V3mkKov2TC — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 3 janvier 2017

Le premier va prendre la tête de la cellule médicale, tandis que le second sera responsable du pôle "performance" et gérera "les préparateurs physiques, les analystes, les ingénieurs scientifiques, les psychologues et les nutritionnistes".