Montpellier : l'OM accélère pour Sanson

Âgé de vingt-deux ans, le milieu de terrain a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 19 rencontres avec le MHSC , depuis le début de la saison. L' OL , le Borussia Dortmund , WBA et Bournemouth suivent attentivement sa situation et le montant de son transfert pourrait atteindre 10 millions d'euros.Sa venue scellerait les espoirs de voir revenir Dimitri Payet , cet hiver, alors que West Ham ne paraît pas vouloir le lâcher.