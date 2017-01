PSG : l'agent de Verratti jette encore un froid sur son avenir

Donato Di Campli a répété qu'un départ était plus que probable à l'avenir et que son client ne disputera pas toute sa carrière dans la capitale française. "Marco est bien à Paris, mais sa carrière ne peut pas être seulement dans le championnat français (...) Nous voudrions gagner avec le Paris Saint-Germain, mais si ce n'est pas possible nous trouverons une solution", a déclaré le représentant de l'international italien à Premium Sport. L' Inter Milan et la Juventus Turin rêvent toujours d'accueillir le milieu de terrain du PSG en 2017.