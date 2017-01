FC Séville : l'agent de Sirigu tend une perche au Napoli

L'agent du gardien italien a fait passer un message pour le moins explicite à Naples pour ce mercato hivernal. "Un retour en Italie, à Naples ? Je l'espère. Il a très bien réussi à Paris, jusqu'à ce que Blanc le mette sur le banc sans raisons techniques. Pendant des années, il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 . C'est une grande personne et le voir sur le banc est presque un délit. Un passage à Naples serait une idée positive pour le Calcio et la Nazionale", a expliqué l'agent du joueur sur Radio Crc. Pour rappel, Sirigu appartient toujours au PSG et fait actuellement l'objet d'un prêt en Andalousie jusqu'en juin 2017.