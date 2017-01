MLS : Jonathan Mensah s'engage avec Columbus (Officiel)

NEWS: #CrewSC adds @FIFAWorldCup veteran defender Jonathan Mensah as 2nd Designated Player before 2017 season.

Le défenseur central ghanéen disputera la CAN avant de rejoindre le Columbus Crew aux Etats-Unis. Il quitte l'Anji Makhatchkala après seulement quelques mois en Russie et touchera l'un des deux plus importants salaires de son nouveau club.