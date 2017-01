Rennes : Gourcuff parle du mercato et des possibles départs

Le constat est le même pour Kamil Grosicki . "Ils sont Rennais. Ce sont des situations contractuelles les concernant. À partir du moment où ils sont là, ils sont là. Et quand ils ne sont plus là, il faut en tenir compte et les remplacer. Le problème du recrutement, c'est qu'il doit être qualitatif. C'est ce que j'avais dit en juin. Il ne sert à rien d'empiler les joueurs à chaque poste. Parfois on se trompe, on prend un autre joueur et on se retrouve avec trois mecs au même poste. Il ne faut pas se tromper, c'est la difficulté", a confié l'entraîneur du club breton.