Premier League : Arsenal revient de l'enfer à Bournemouth !

Deux jours après son succès contre Crystal Palace, le club londonien a d'abord été mené 3-0 après des réalisations de Charlie Daniels (16e), Callum Wilson (20e sur penalty) et Ryan Fraser (58e). Mais Alexis Sanchez (70e), Lucas Perez (75e) et Olivier Giroud (92e), encore buteur, ont permis aux Gunners d'éviter le pire. Les Cherries ont fini à dix. Au classement, l'équipe d'Arsène Wenger figure à la quatrième place, à un point de Manchester City et trois unités de Liverpool