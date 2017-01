PSG : Draxler évoque son coup de fil avec Trapp

Le milieu offensif allemand a notamment évoqué un coup de fil important de son compatriote Kevin Trapp . "Quand il a entendu dire que j'allais venir au Paris Saint-Germain, il a été l'un des premiers joueurs à m'appeler. Je suis sûr qu'il me sera d'un grand soutien. C'est en tout cas un grand gardien de but, et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui l'opportunité de jouer avec lui", a confié le nouveau joueur du PSG sur le site officiel du club parisien.