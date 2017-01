L'agent de Verratti contrarie le PSG, Arsenal est revenu de nulle part... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal L'Equipe s'exprime de nouveau sur la possible arrivée de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille . Pour convaincre West Ham United, la formation phocéenne aurait trouvé une "solution", celle d'inclure le milieu relayeur Lassana Diarra dans le deal. Pas sûr cependant que les Hammers acceptent cette idée.On enchaîne avec Tuttosport qui rapporte les déclarations de l'agent de Marco Verratti sur sa situation. Donato Di Campli a fait savoir que le milieu de terrain italien ne comptait pas rester éternellement dans la capitale. De tels propos devraient redonner le sourire à la Juventus Turin , intéressée par le joueur de 24 ans.Le quotidien As s'arrête sur la superbe affiche du jour entre le Real Madrid et le FC Séville, en huitième de finale aller de la Coupe du Roi . Nos confrères insistent sur le fait que Zinedine Zidane fera largement tourner : Cristiano Ronaldo Gareth Bale et Lucas Vazquez sont tous absents.Pour terminer, le Daily Mail revient sur l'incroyable match nul entre Bournemouth et Arsenal (3-3), en Premier League . Menés 3-0, les Gunners ont réussi à sauver un point mais ne réalisent pas une bonne opération en vue du titre. Arsène Wenger a lui dénoncé le calendrier de ses troupes, deux jours après le succès face à Crystal Palace.