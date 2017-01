PSG : Thiago Silva juge le potentiel des nouveaux venus

Pour le défenseur brésilien, l'Argentin et l'Allemand doivent permettre au PSG de réagir après "une première partie de saison pas bonne." "Avec les deux nouveaux joueurs, ils ont des capacités et des qualités, ils vont nous aider beaucoup. On doit continuer à travailler." Le capitaine parisien n'aurait pas pu dire le contraire...