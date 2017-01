A travers des propos repris par Le Parisien, le directeur du football n'a pas confirmé l'arrivée de Lucas Alario - "Je ne dis rien" - et suppose que le club parisien allait "peut-être" attirer un autre attaquant. Avant d'annoncer la couleur : "Le plus important, c'est qu'on étudie comment est l'équipe actuellement. Après, on verra quel joueur peut venir pour la renforcer. On regarde tous les postes, pas seulement un poste. On veut améliorer toute l'équipe et pour cela on étudie toutes les positions."