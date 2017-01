Lens : la révélation Fortuné prolonge le plaisir (Officiel)

Les Sang et Or ont fait signer à l'attaquant de 27 ans un nouveau deal courant jusqu'en 2019. Avec la formation d' Alain Casanova , troisième de Ligue 2 à mi-saison, le goleador tricolore a marqué 6 buts en 19 rencontres de championnat (16 titularisations) et sera l'un des éléments majeurs d'un éventuel retour dans l'élite du club nordiste.