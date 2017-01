Match Tottenham - Chelsea en direct

Tottenham Chelsea 2 - 0 Match terminé 45' Bamidele Alli - 54' Bamidele Alli -

Le film du match en direct 18' Carton jaune pour Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito Carton jaune pour 38' Carton jaune pour Gary Cahill Carton jaune pour 40' Carton jaune pour Victor Wanyama Carton jaune pour 45' Carton jaune pour Bamidele Alli Carton jaune pour Bamidele Alli But de 45' Bamidele Alli But de 54' 87' Carton jaune pour Danny Rose Carton jaune pour



A White Hart Lane, Tottenham reçoit Chelsea pour un palpitant derby londonien, un match qui compte pour la 20e journée de Premier League . Grâce à une treizième victoire consécutive face à Stoke City (4-2), les Blues de José Mourinho sont toujours leaders du classement avec six points de plus que Liverpool . Les joueurs d' Antonio Conte défient des Spurs qui viennent de signer à Watford un quatrième succès d'affilée et figurent au pied du podium, à un point d' Arsenal