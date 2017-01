PSG : Al-Khelaïfi a évoqué la suite du mercato

Le président qatari laisse la porte ouverte à d'autres renforts après Giovani Lo Celso et Julian Draxler . "On va parler avec le coach et les joueurs et on verra s'il y a besoin de changer des choses. On a jusqu'au 31 janvier pour décider de vendre ou prêter quelques joueurs mais il n'y a rien d'acté." Interrogé sur la venue de l'international allemand, le dirigeant parisien "pense à cette saison mais aussi au futur" et espère que le PSG deviendra "plus fort avec lui."