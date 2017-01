OL : Grenier fait le point sur sa situation

Pour RMC, le footballeur de 25 ans a expliqué qu'il souhaitait trouver un nouveau point de chute en janvier. "Je suis prêt à le faire, à relever un défi, à m'inscrire dans un projet." Avant de préciser : "On a quelques opportunités, quelques pistes. Certaines un peu plus avancées que d'autres. On échange. A un moment donné, il faudra de tout façon prendre une décision (...) J'ai quelques sollicitations de clubs français. Un petit peu en Allemagne, en Italie et deux en Angleterre. Mais rien n'est fait pour le moment. On avance un peu plus rapidement avec un club que d'autres. Après, moi, je suis ouvert à l'échange."