Montpellier : Nicollin en remet une couche sur Sanson

"Tout le monde m'appelle, je ne comprends pas. C'est dingue ça... Bien sûr, s'ils nous filent les 75 millions d'euros qu'ils veulent mettre, on le vendra, c'est n'importe quoi ! Entre 10 et 15 millions d'euros, c'est correct ! Je ne vois pas pourquoi l'OM s'intéresserait à Sanson. Ils veulent Payet, ils veulent je sais pas qui... Zubizarreta, il va trouver. Je pense qu'il partira à l'étranger, il est demandé par des grands clubs. Non, ce n'est pas un grand club. Il y en a des plus gros. On attend, on va voir, on n'est pas pressé", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.