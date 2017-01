OL : Aulas accuse l'agent de Gaspar de l'influencer

@Bergman_07 soyez réaliste s'il devait partir c que son agent l'oriente, je l'ai reçu pendant 2 heures avec ses parents et il semblaient ok — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 4 janvier 2017

D'après Aimé Bafounta, l'agent du joueur, qui s'est exprimé en début de semaine, le natif de Saint-Etienne dispose de "trois propositions fermes de tops clubs et deux de clubs intermédiaires", et Lyon ne figure plus parmi les clubs qui ont sa "faveur". Il estime aussi que les projets sportifs de ces clubs sont "moins opaques que celui de l'OL". Il n'a toutefois pas totalement fermé la porte à Lyon.Sur Twitter, le président rhodanien a donné son sentiment sur la situation du jeune joueur à ses Twittos : "Soyez réaliste. S'il devait partir, c'est que son agent l'oriente. Je l'ai reçu pendant deux heures avec ses parents et ils semblaient ok", a-t-il publié.