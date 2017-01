Coupe du Roi : le Barça dominé à Bilbao !

Après une première période manquée, symbolisée par des buts d' Aritz Aduriz (25e) et Inaki Williams (28e), les Blaugrana ont réagi par Lionel Messi (52e) avant de finir la rencontre à onze contre neuf suite aux expulsions de Garcia et Iturraspe. Mais la formation de Luis Enrique n'a pas réussi à revenir et devra s'imposer au retour pour ne pas se faire éliminer, elle qui avait remporté ce titre en 2016.