Des Bleus sur le départ, un premier accroc pour le Barça... Le Tour d'Europe de la presse

Le journal L'Equipe propose un dossier sur les nombreux joueurs de l'équipe de France "prêts à bouger" pendant le mercato hivernal. Mamadou Sakho Anthony Martial ... Mis en avant par nos confrères, ces trois Bleus pourraient changer d'air même si certains ne devraient pas partir.On enchaîne avec le quotidien Tuttosport et l'arrivée imminente d'un nouveau joueur à la Juventus Turin. Riccardo Orsolini (19 ans), l'attaquant italien d'Ascoli, terminera cette saison en prêt dans son club avant de rejoindre le Piémont. En tout cas, un accord a été trouvé entre les deux parties.On poursuit avec Sport et la frustration du FC Barcelone , battu par l'Athletic Bilbao (2-1) en huitième de finale aller de la Coupe du Roi . Les Blaugrana déplorent l'agression d' Aritz Aduriz sur Samuel Umtiti et réclamaient deux penaltys. Mais les Catalans ne sont pas encore éliminés.Pour conclure, le Daily Mirror rapporte qu'Arsène Wenger a décidé de laisser au repos l'attaquant chilien Alexis Sanchez pour la rencontre du 3e tour de la FA Cup contre Preston, samedi. Arsenal va offrir à Danny Welbeck, absent depuis de longs mois en raison d'une blessure au genou, du temps de jeu.