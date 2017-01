Toulouse-OM, West Ham-Man City, Villarreal-Barça... Le programme TV du week-end

Un gros match pour le Barça

On débute avec les 32es de finale de la Coupe de France et le périlleux déplacement de l'Olympique de Marseille à Toulouse, dimanche à 14h15 sur France 3 et Eurosport 2. Le club phocéen veut confirmer la belle série entrevue avant la trêve. De son côté, le PSG reçoit Bastia , samedi à 21 heures sur Eurosport 2, avec l'ambition de rester en vie pour un nouveau titre dans l'épreuve. Pour les Corses, cela s'annonce difficile.On poursuit avec le 3e tour de la FA Cup marqué par une belle opposition entre West Ham United et Manchester City, vendredi à 20h55 sur BeIN Sports 2. En difficulté en Premier League , les Hammers tenteront de retrouver des couleurs face aux Citizens de Josep Guardiola . Le lendemain, à 18h30 sur BeIN Sports 2, Arsenal se rendra sur le terrain de Preston (D2) avec la ferme intention de ne pas passer à côté.A l'occasion de la 17e journée de Liga , le Real Madrid de Zinedine Zidane accueille Grenade, samedi à 13 heures sur BeIN Sports 2. Leader du classement, le club merengue prendra provisoirement six points d'avance sur le FC Barcelone en cas de victoire. De son côté, le Barça effectuera un voyage délicat à Villarreal, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1. Les Catalans affrontent le quatrième de la hiérarchie.Pour terminer, nous parlons de la 19e journée de Serie A avec la rencontre entre la Juventus Turin et Bologne, dimanche dès 20h45 sur BeIN Sports 2. La Vieille Dame dispose d'une marge de quatre points sur l'AS Rome. La prestation de la Louve de Luciano Spalletti sera à surveiller sur le terrain du Genoa, le même jour à 15 heures sur BeIN Sports 2. Le club de la capitale doit gagner pour rester à bonne distance.