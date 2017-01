Leverkusen : l'agent de Chicharito s'emporte contre les médias

Par le biais de plusieurs médias, son agent, Eduardo Hernandez, a démenti les informations : "Ce qu'écrit ce journal, sensationnaliste, n'a absolument rien de vrai. D'abord, c'est un grand mensonge de dire que Javier a de mauvaises relations avec ses partenaires et avec le club. Ensuite, le prix supposément fixé de 25 millions d'euros, c'est tout aussi faux. Tout se résume en une phrase que m'a dit le club : Javier n'est pas à vendre", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "C'est un papier dirigé, avec de mauvaises intentions, pour détériorer l'image de Javier, qui ne pense pas le moins du monde à quitter le club. Il a de très bonnes relations professionnelles. Ses partenaires le saluent et discutent avec lui, les Allemands ne sont pas latins, ils ne sont pas aussi ouverts et expressifs, pour autant, la relation de Javier avec ses partenaires est bonne."Pour rappel, l'international mexicain n'a plus marqué depuis octobre et présente des statistiques bien en deçà de celles de la saison passée. Il disposera donc de la deuxième partie de saison pour se rattraper.