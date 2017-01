Juventus : Mourinho envisage bien de recruter Evra

Le technicien portugais considère qu'il manque de latéral gauche de métier et l'international français pourrait amener de l'expérience et du caractère dans son vestiaire.Pour rappel, âgé de trente-cinq ans, Evra n'a disputé que 6 rencontres de Serie A , depuis le début de la saison. Il a déjà porté les couleurs des Red Devils de 2006 à 2014 (273 matchs de Premier League ).La Juventus ne devrait pas le retenir et aurait déjà le nom d'un remplaçant en tête.