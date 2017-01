PSG : Sanchez et Weigl dans le viseur de Kluivert ?

Le premier est Alexis Sanchez , dont le contrat avec Arsenal prend fin en 2018 et qui ne veut pas prolonger. Âgé de vingt-huit ans, il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives en 20 matchs de Premier League , depuis le début de la saison. Quant au second, il est également très convoité : il s'agit de Julian Weigl , le jeune prodige du Borussia Dortmund . Âgé de vingt et un ans, il a fait 15 apparitions en Bundesliga , depuis le début de la saison. Le Néerlandais se serait déjà entretenu avec lui.