OL : Bafounta répond aux accusations d'Aulas

"Nous sommes à l'arrêt parce que Vincent Ponsot, le directeur juridique et financier du club, refuse d'échanger avec moi. La raison ? Je ne suis pas un agent mais un conseiller, je n'ai donc pas de licence. Il fonctionne comme ça. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas ici, et bizarrement, avec moi, ça ne passe pas. Il n'y a qu'à Lyon où je rencontre un tel problème. L' OL nous ferme la porte, et c'est une situation que nous subissons depuis plusieurs années", a-t-il expliqué.Il dément vouloir influer sur les décisions du joueur : "Mon intérêt est toujours celui de Jordy, depuis des années. Je me suis battu pour qu'on arrive à ce premier contrat professionnel. En réalité, la seule personne intelligible avec laquelle nous avons échangé jusqu'à présent est Florian Maurice , avec qui j'ai pu présenter un vrai projet pour Jordy. Il a l'expérience en tant qu'ancien joueur professionnel, il est à l'écoute et sait reconnaître un bon potentiel. Malgré cela, le club nous propose un contrat avec des perspectives opaques sur le plan sportif. Il y a une différence entre les actes et les mots", a-t-il ajouté.Pour rappel, âgé de dix-neuf ans, Jordy Gaspar n'a pour l'instant disputé que trois rencontres sous le maillot de l'équipe première rhodanienne.