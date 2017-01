Bordeaux : Rolan lourdement sanctionné par le club

En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a indiqué que cela ne s'arrêterait pas là : "Il va être sanctionné financièrement, au nom du club. Avant que ce ne soit un problème pour moi sur le plan du coaching et des compos, c'est un problème de morale et de discipline. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. J'espère qu'il va se remettre à l'endroit une fois que la semaine sera passée. Une fois que c'est fait et acté, il faudra qu'il passe à autre chose. Et il faudra qu'il nous rende sur le terrain, les petits manques qu'il a pu avoir là."