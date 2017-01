Bayern : Badstuber vers Man City, c'est sérieux

Âgé de vingt-sept ans, l'international allemand (31 sélections) n'a que très peu joué ces dernières saisons et pourrait rejoindre les Citizen dans le cadre d'un prêt. "On regarde si on a une chance, une possibilité, de prendre quelqu'un. Je connais Holger, c'est un joueur fantastique, un homme fantastique, mais c'est un joueur du Bayern Munich. Bien sûr, on va donc devoir parler d'abord avec eux, avec lui", a confié le technicien espagnol.