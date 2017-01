Man Utd : Ibrahimovic félicite Mourinho

"Le coach et son équipe nous préparent bien pour les matchs. Ils savent garder un bon équilibre entre entraînements et récupération, a expliqué l'ancien attaquant du PSG . Je me sens bien. José Mourinho m'a fait un bon programme depuis le début pour que je puisse jouer tous les matchs. Il faut le féliciter pour ça. La séquence entraînement, récupération, match, je la fais différemment, et c'est lui qui la met en place pour moi."âgé de trente-cinq ans, le Suédois a inscrit 13 buts en 19 rencontres, depuis le début de la saison.